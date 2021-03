Foot - Mercato - Barcelone

Mercato : Barcelone, PSG… Que doit faire Antoine Griezmann pour son avenir ?

Publié le 25 mars 2021 à 8h00 par La rédaction

De plus en plus, il est question d’un possible départ d’Antoine Griezmann du FC Barcelone cet été. Que doit alors faire le Français pour son avenir ?

Terminant sa deuxième saison au FC Barcelone, Antoine Griezmann affiche de bien meilleures statistiques chez les Blaugrana. Pour autant, les performances du Français sont encore très loin de ce qu’il peut faire et a pu montrer avec l’Atlético de Madrid et l’équipe de France. Forcément, compte tenu de cela, l’incertitude gagne de plus en plus l’avenir de Griezmann au Barça, d’autant plus avec les plans XXL de Joan Laporta. En effet, le président blaugrana rêverait notamment de recruter Erling Braut Haaland et alors qu’il faut de l’argent pour cela, Antoine Griezmann serait placé sur la liste des départs afin de faire rentrer de l’argent et libérer de la masse salariale.

Griezmann face à un choix important !

Au FC Barcelone, on ne compterait donc plus forcément sur Antoine Griezmann. Or, selon certaines indiscrétions en provenance d’Espagne, le Français n’aurait pas vraiment envie de quitter la Catalogne. Est-ce le meilleur choix pour Griezmann ? Ferait-il mieux de s’en aller ? Ces derniers mois, il a souvent été question d’un intérêt du PSG ou de la Juventus tandis qu’un retour à l’Atlético de Madrid pourrait également pourquoi pas être envisageable.



Alors, que doit faire Griezmann ?