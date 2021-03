Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta peut boucler un dossier à 150M€ !

Publié le 25 mars 2021 à 15h30 par Dan Marciano

Selon un expert du droit international, Enric Ripoll, l’arrivée d’Erling Braut Halaand au FC Barcelone pourrait être possible. Le club catalan a la possibilité de contourner les règles du fair-play financier en activant plusieurs mécanismes.

Le FC Barcelone est entré dans une nouvelle ère. Président du FC Barcelone entre 2003 et 2010, Joan Laporta a remporté les dernières élections en devançant notamment Toni Freixa et Victor Font. Le dirigeant, qui a remporté de nombreux trophées lors de son premier passage, aura pour mission de faire briller le FC Barcelone sur la scène européenne, mais aussi en championnat. Pour cela, le président catalan entend se monter actif lors du prochain mercato estival en recrutant notamment un défenseur central, qui devrait être Eric Garcia, mais aussi au moins un attaquant. Ronald Koeman aurait une préférence pour Memphis Depay, un joueur qui sera libre de s’engager avec l’équipe de son choix à partir du mois de juillet et qu’il connait bien pour l’avoir côtoyé en sélection nationale. De son côté, Joan Laporta rêverait d’attirer Erling Braut Haaland, qui ne cesse d’impressionner sous le maillot du Borussia Dortmund. Sous contrat jusqu’en 2024 avec le club allemand, l’attaquant norvégien est annoncé dans le viseur des plus grandes écuries européennes à l’instar du Real Madrid, de Manchester United, de Manchester City du PSG, mais aussi du FC Barcelone. Malgré ses énormes difficultés économiques, la formation blaugrana ne perd pas espoir de recruter le joueur de 20 ans.

« C'est compliqué, mais c'est faisable »