Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta active une piste à 40M€ !

Publié le 25 mars 2021 à 15h00 par D.M.

A la recherche d’un attaquant, le FC Barcelone aurait coché le nom d’André Silva, sous contrat jusqu’en 2023 avec l’Eintracht Francfort.

Elu président du FC Barcelone, Joan Laporta va pouvoir se pencher sur plusieurs dossiers brûlants, mais aussi sur le recrutement. Entraîneur du club catalan, Ronald Koeman souhaiterait mettre la main sur un défenseur central, mais aussi sur un attaquant lors du prochain mercato estival. Selon la presse espagnole, le technicien n’aurait d’yeux que pour Memphis Depay, sous contrat jusqu’en juin avec l’OL, mais le FC Barcelone aurait ouvert plusieurs dossiers et un joueur portugais aurait été ciblé.

André Silva courtisé par le FC Barcelone