Mercato - PSG : Ronaldo, Haaland... Cette énorme révélation sur les plans de Leonardo !

Publié le 25 mars 2021 à 14h45 par D.M.

Le PSG aurait bien rouvert le dossier Cristiano Ronaldo, mais ce dernier ne serait pas la priorité de Leonardo. Le club parisien chercherait à mettre la main sur un joueur plus jeune à l'instar d'Erling Braut Haaland, 20 ans.

L’aventure turinoise de Cristiano Ronaldo semble toucher à sa fin. Sous contrat jusqu’en 2022, l’attaquant portugais aurait le sentiment d’avoir terminé son cycle avec la Juventus et souhaiterait se lancer un ultime défi avant de ranger les crampons. Selon Calciomercato.com , le joueur de 36 ans privilégierait un retour au Real Madrid et son agent, Jorge Mendes, aurait commencé à discuter avec Florentino Perez et certains de ses collaborateurs. Mais Ronaldo ne laisserait pas non plus insensible le PSG, toujours annoncé sur la trace des plus grands joueurs.

Le PSG privilégierait un profil plus jeune