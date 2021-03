Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta est décidé à se battre avec Leonardo pour Haaland !

Publié le 25 mars 2021 à 0h30 par Th.B.

Alors que le PSG aurait fait irruption dans le feuilleton Erling Braut Haaland, le FC Barcelone cultiverait la ferme intention de se battre pour le recrutement d’Haaland, Joan Laporta étant fan du buteur du Borussia Dortmund.

Et si le PSG venait pimenter le feuilleton Erling Braut Haaland ? Jusqu’ici, Manchester City et le Real Madrid menaient la danse pour le recrutement du Norvégien cet été. Cependant, Leonardo se pencherait sur le dossier Haaland à en croire The Transfer Window Podcast. En effet, voyant que l’indécision règne du côté de Kylian Mbappé pour sa prolongation de contrat, le directeur sportif du PSG pourrait se laisser tenter par le Norvégien alors que Mauricio Pochettino se serait fait à l’idée que le départ du Français se préciserait pour le mercato estival. Des discussions auraient déjà même eu lieu entre le PSG et le clan Haaland. Mais c’était sans compter sur le FC Barcelone, prêt à mettre le feu dans cette opération XXL.

Joan Laporta, « amoureux » d’Haaland ?