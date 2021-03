Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Joan Laporta plante le décor pour Ronald Koeman !

Publié le 25 mars 2021 à 0h00 par Th.B.

Ronald Koeman ne devrait pas quitter le FC Barcelone cet été puisque Joan Laporta compterait sur lui. Et preuve de cette confiance, le nouveau président du Barça lui apporterait Georginio Wijnaldum sur un plateau.

Ronald Koeman sur le départ ? Depuis de longues semaines, la position de l’entraîneur du FC Barcelone, qui est sous contrat jusqu’à l’été 2022, a été fragilisée par les élections présidentielles et le début de saison compliquée du FC Barcelone. Néanmoins, ces derniers temps et malgré l’élimination du Barça en 1/8ème de finales de Ligue des champions face au PSG, Koeman aurait convaincu Joan Laporta selon Tv3 et le journaliste José Alvarez. Sur le plateau d’El Chiringuito, Alvarez a même révélé que Koeman aurait vu Laporta lui expliquer qu’il comptait sur lui pour la saison prochaine. Et pour confirmer la tendance et son choix, Joan Laporta mènerait à bien une demande de Ronald Koeman.

Le dossier Wijnaldum preuve que Koeman resterait au Barça