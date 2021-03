Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La tendance se confirme pour l’avenir d’Antoine Griezmann !

Publié le 24 mars 2021 à 21h00 par T.M.

De plus en plus, il est question d’un départ d’Antoine Griezmann cet été. Et ce mercredi, une nouvelle confirmation a été apportée à propos du joueur du FC Barcelone.

Cela fait maintenant quelques semaines que Joan Laporta a été élu président du FC Barcelone et désormais, il semble passer à la vitesse supérieure concernant son futur projet. Néanmoins, il va se heurter à la réalité économique au sein du club catalan. Alors que les dettes sont colossales, il va falloir trouver de l’argent pour espérer recruter. Ainsi, le mercato estival du Barça va être animé au rayon des départs et plusieurs joueurs seront poussés vers la sortie à l’instar d’indésirables, mais aussi de grosses valeurs marchandes avec de gros salaires. Et les regards se tourneraient notamment vers Antoine Griezmann. Bien que le Français n’aurait pas envie de s’en aller, un départ se rapprocherait indéniablement pour le joueur de Ronald Koeman.

Le départ se rapproche !