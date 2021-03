Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo sait à quoi s’en tenir pour ce gros coup à 0€ !

Publié le 24 mars 2021 à 19h15 par H.G.

Alors que le PSG pourrait avoir une occasion à saisir avec Gianluigi Donnarumma dans la mesure où les négociations pour la prolongation de son contrat à l’AC Milan trainent en longueur, le portier italien afficherait une préférence claire pour son avenir.

Malgré l’excellente saison réalisée par Keylor Navas, Leonardo scruterait avec attention le marché des gardiens de but. Il faut dire que l’international costaricien de 34 ans n’incarne pas l’avenir et qu’il faudra se pencher sur sa succession tôt ou tard. Autant donc le faire le plus vite possible, et un nom retiendrait particulièrement l’attention du PSG dans cette optique, à savoir celui de Gianluigi Donnarumma. Le portier de l’AC Milan arrivera au terme de son contrat le 30 juin prochain, chose qui pourrait permettre à Leonardo de le recruter gratuitement si aucun accord n’est trouvé pour sa prolongation.

Gianluigi Donnarumma aimerait rester à l’AC Milan