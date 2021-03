Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane a tranché pour l’avenir de cette pépite !

Publié le 25 mars 2021 à 1h30 par H.G.

Alors que Brahim Diaz a été envoyé en prêt à l’AC Milan cette saison, le Real Madrid n’aurait pas la moindre intention de se séparer définitivement de son jeune joueur l’été prochain.

« Mon avenir ? Je suis très content ici, je me sens très bien avec le groupe et avec les fans. On verra bien… », a dernièrement expliqué Brahim Diaz au micro de Sky Sport . Ce faisant, le milieu offensif de 21 ans a ouvert la porte à la possibilité qu’il reste à l’AC Milan la saison prochaine. Il faut dire que l’Espagnol s’épanouit en Lombardie et en Serie A, où il a été prêté cette saison par le Real Madrid afin de bénéficier de davantage de temps de jeu. Seulement voilà, au regard de ses bonnes performances, l’AC Milan aurait l’intention de tenter de le recruter définitivement.

L’AC Milan aimerait acheter Brahim Diaz, mais…