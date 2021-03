Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Zidane, Real Madrid… Ces révélations sur le feuilleton Kylian Mbappé !

Publié le 24 mars 2021 à 22h10 par H.G.

Alors que le Real Madrid est de longue date annoncé sur les traces de Kylian Mbappé, l’international français entretiendrait une excellente relation avec Zinedine Zidane.

L’avenir de Kylian Mbappé est plus que jamais incertain. Sous contrat jusqu’au 30 juin 2022 au PSG, l’attaquant de 22 ans pourrait quitter le club de la capitale s’il ne prolonge pas d’ici cet été, Paris ne pouvant prendre le risque de s’exposer à son départ libre. Dans le même temps, le Real Madrid lui ferait une cour assidue, même si le PSG n’aurait pas encore perdu l’espoir de le convaincre de parapher un nouveau bail. Le contexte financier actuel pourrait d’ailleurs être un allié pour les Parisiens puisqu’il a dernièrement été annoncé que les Merengue n’étaient pas en mesure de l’enrôler en raison de leurs finances fragilisées par le passage de la pandémie de Covid-19.

La pandémie bouleverse tous les plans du Real Madrid avec Kylian Mbappé