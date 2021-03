Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Gareth Bale vient mettre des bâtons dans les roues de Zidane !

Publié le 24 mars 2021 à 17h30 par T.M.

Pour cet été, les objectifs du Real Madrid sont très clairs : Kylian Mbappé et Erling Braut Haaland. Toutefois, ces rêves ont un prix XXL et actuellement, les finances madrilènes seraient bloquées par un homme : Gareth Bale.

Au Real Madrid, le courant n’est clairement pas passé entre Zinedine Zidane et Gareth Bale. Des tensions qui ont fait que le Gallois n’était plus en odeur de sainteté chez les Merengue. Ainsi, l’été dernier, le joueur de 31 ans a dû partir chercher du temps de jeu loin de la Casa Blanca, étant prêté pour cela à Tottenham, son ancien club. Et alors que Bale revient bien actuellement sous les ordres de José Mourinho, il n’oublie clairement pas le Real Madrid. En effet, alors que le Madrilène est toujours sous contrat jusqu’en 2022, un retour chez les Merengue apparait aujourd’hui comme sa priorité. « La principale raison pour laquelle je suis venu aux Spurs cette année était avant tout de jouer au football, évidemment, mais avec l'Euro qui arrive, je voulais aborder ce tournoi en pleine forme. Le plan initial était de faire seulement une saison chez les Spurs, puis après l'Euro, il me restera encore un an à Madrid. Mon plan est d'y retourner. C'est tout ce que j'ai prévu pour être honnête », a lâché ce mardi Gareth Bale.

Le rôle décisif de Bale !