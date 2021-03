Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé envoie un message clair au Real Madrid !

Publié le 24 mars 2021 à 15h45 par H.G.

Alors que le Real Madrid serait pour l’heure dans l’incapacité de recruter Kylian Mbappé, l’international français du PSG commencerait à s’impatienter.

Kylian Mbappé vit-il actuellement ses derniers mois en tant que joueur du PSG ? Cette hypothèse n’est pas à écarter dans la mesure où l’attaquant français arrivera au terme de son contrat le 30 juin 2022. Ainsi, faute de prolongation d’ici cet été, Paris sera contraint de le vendre afin de s’épargner le risque d’un départ libre un an plus tard. Mais pour l’heure, la priorité du PSG serait de parvenir à un accord pour que Kylian Mbappé prolonge son contrat, et ce dans un contexte où le Real Madrid est annoncé avec insistance sur ses traces. Cependant, il est annoncé que les finances des Merengue ne leur permettraient pas de réaliser une telle opération, et cela bloquerait les choses.

« Soit ils me recrutent cet été, soit mon avenir sera dans une autre équipe »