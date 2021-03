Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça se confirme sérieusement pour ce joueur du FC Barcelone !

Publié le 24 mars 2021 à 15h15 par H.G.

Alors que le PSG serait en quête d’un renfort pour le côté droit de sa défense, le club de la capitale serait bel et bien intéressé par la perspective de recruter Emerson.

Bien qu’il ait accueilli Alessandro Florenzi dans le cadre d’un prêt avec option d’achat en provenance de l’AS Roma, le PSG n’aurait toujours pas terminé ses travaux sur le côté droit de sa défense. En effet, Colin Dagba et Thilo Kehrer ne parviennent pas à se montrer performants, et cela conduirait Leonardo à travailler dans l’optique d’enrôler un nouvel homme dans ce secteur au cours de la prochaine fenêtre estivale des transferts. Dans cette optique, le PSG est annoncé sur les traces d'Emerson, joueur actuellement en prêt au Real Betis, mais dont les droits sont partagés à parts égales entre le club andalou et le FC Barcelone.

Le FC Barcelone va devoir trancher pour Emerson