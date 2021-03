Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le ton est donné pour Cristiano Ronaldo !

Publié le 25 mars 2021 à 0h45 par Th.B.

Annoncé du côté de Manchester United et surtout du Real Madrid, Cristiano Ronaldo ne devrait pas retrouver l’un de ses anciens clubs pour des raisons économiques. La chance du PSG ? Explications.

Cristiano Ronaldo dispose d’un contrat courant jusqu’en juin 2022 à la Juventus, mais pourrait décider de tout plaquer pour revenir au Real Madrid à en croire la Cadena Cope. C’est en effet l’information que Nuno Luz a communiqué ces dernières heures. En cas d’appel des dirigeants du Real Madrid, Cristiano Ronaldo pourrait décider de troquer la tunique de la Juventus pour celle de la Casa Blanca. En parallèle, le PSG et Manchester United garderaient un oeil avisé sur l’évolution de sa situation à la Vieille Dame . Néanmoins, le feuilleton Cristiano Ronaldo prendrait un énorme tournant.

Le Real Madrid et Manchester hors course pour Ronaldo ?