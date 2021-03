Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cristiano Ronaldo poserait une condition pour son avenir !

Publié le 24 mars 2021 à 17h45 par Th.B.

Cristiano Ronaldo serait une option prise en considération par Leonardo et les propriétaires du PSG. Néanmoins, le Real Madrid aurait également des vues sur la star de la Juventus. Et le Portugais serait prêt à sauter sur l’occasion si le Real Madrid jouait correctement son coup.

« Pour moi, Cristiano Ronaldo est intouchable, il a un contrat jusqu'au 30 juin 2022 et il restera » . Au micro de DAZN , Pavel Nedved a lâché un gros froid sur le feuilleton Cristiano Ronaldo. Le vice-président de la Juventus a donc tenu à rappeler la situation contractuelle du Portugais tout en assurant qu’il allait rester à la Vieille Dame malgré les échecs répétés du club turinois en Ligue des champions ces dernières saisons. Le PSG serait en embuscade, prêt à saisir la moindre opportunité si Cristiano Ronaldo venait à prendre la décision de partir cet été, soit à une saison de l’expiration de son contrat à la Juve . Cependant, le PSG pourrait partir avec une longueur de retard dans la course à la signature de Cristiano Ronaldo, à cause du Real Madrid.

Cristiano Ronaldo prêt à revenir au Real Madrid, si…