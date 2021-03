Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ronaldo, Dybala... Leonardo reçoit un énorme avertissement !

Publié le 24 mars 2021 à 15h30 par Amadou Diawara

Alors que l'avenir de Cristiano Ronaldo et de Paulo Dybala serait incertain, Leonardo pourrait en profiter pour dépouiller la Juventus. Interrogé sur ces deux dossiers, Pavel Nedved a prévenu le directeur sportif du PSG.

En fin de contrat le 30 juin 2022, Cristiano Ronaldo pourrait faire ses valises lors du prochain mercato estival. D'après les dernières indiscrétions d' AS , confirmées par Marca , CR7 voudrait abandonner le navire de la Juventus cet été et faire son retour au Real Madrid. Toutefois, le PSG serait prêt à se muer en trouble fête sur ce dossier. A l'instar de Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala sera également libre de tout contrat à l'été 2022 s'il ne prolonge pas avec la Juventus. Et comme pour la star portugaise, le PSG serait dans le coup. Conscient du danger pour Cristiano Ronaldo et Paulo Dybala, Pavel Nedved a tenu à faire passer un message clair sur leur avenir, expliquant clairement que ses deux hommes forts avaient encore une année d'engagement.

«Cristiano Ronaldo est intouchable, il restera»

Lors d'un entretien accordé à DAZN , Pavel Nedved a d'abord balayé totalement l'idée d'un départ de Cristiano Ronaldo. « Pour moi, Cristiano Ronaldo est intouchable, il a un contrat jusqu'au 30 juin 2022 et il restera. On verra ensuite ce qui se passe après. Cristiano, tant sur le plan technique que sur celui de l'image, nous a donné un coup de pouce vers l'Olympe du football. Sur le plan technique, il n'y a rien à dire. Il a marqué plus de 100 buts en 120 matchs, il nous a entraînés en Ligue des champions, nous pouvons le critiquer car nous pouvons tous être critiqués et nous devons accepter les critiques lorsque nous faisons des erreurs. Mais remettre en question ses chiffres et ce qu'il montre dans chaque match, pour moi, ce n'est pas correct. C'est un type très simple, même si ça n'en a pas l'air de l'extérieur. Les enfants étudieront son corps et sa carrière : le prototype d'un joueur moderne qui, avec un immense talent et beaucoup de travail, a atteint des objectifs incroyables » , a développé le vice-président de la Juventus, avant de se concentrer sur la situation de Paulo Dybala.

«Dybala a un contrat pour une année supplémentaire»