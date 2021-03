Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cristiano Ronaldo reçoit un gros appel du pied !

Publié le 24 mars 2021 à 21h15 par A.M.

Régulièrement annoncé sur le départ, Cristiano Ronaldo est toutefois retenu du côté de la Juventus à l'image d'Alvaro Morata qui ne veut pas que le quintuple Ballon d'Or quitte la Vieille Dame.

Compte tenu de la saison décevante de la Juventus, Cristiano Ronaldo est sous le feu des critiques. Une situation qui pourrait pousser le quintuple Ballon d'Or au départ. Son nom circule avec insistance du côté du Real Madrid ou encore du PSG alors que son contrat avec la Vieille Dame court jusqu'en juin 2022. Mais Alvaro Morata, présent en conférence de presse en marge du match opposant l'Espagne à la Grèce, interpelle Cristiano Ronaldo, son coéquipier à la Juventus.

Morata ne veut pas que Ronaldo parte