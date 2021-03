Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Poussé vers la sortie, Griezmann a donné sa réponse au Barça !

Publié le 23 mars 2021 à 21h00 par Th.B.

N’entrant pas totalement dans les projets de Joan Laporta au FC Barcelone selon la presse ibérique, Antoine Griezmann envisagerait bel et bien de rester au Barça quoi qu’il advienne.

Contrairement à Ousmane Dembélé que Joan Laporta voudrait conserver et prolonger assez rapidement, son contrat courant jusqu’en juin 2022, le président du FC Barcelone n’aurait pas les mêmes projets pour Antoine Griezmann. Selon Francesc Aguilar, Laporta compterait sur un beau parcours de l’Équipe de France à l’Euro assorti de belles prestations du champion du monde afin de faire gonfler sa valeur marchande et de le vendre lors du prochain mercato. Cependant, bien qu’il ne semble pas faire partie des plans du nouveau patron du FC Barcelone, Antoine Griezmann ne prévoirait pas de reculer devant l’adversité et aurait la ferme intention de rester au Barça .

Griezmann « calme » pour son avenir et « n’envisage pas de partir »