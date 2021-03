Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce n’est plus qu’une question de temps pour Neymar…

Publié le 23 mars 2021 à 17h20 par Alexis Bernard

Entre Neymar et le PSG, toutes les planètes sont alignées et les deux parties se dirigent vers une prolongation de contrat. Encore un tout petit peu de patience.

Les supporters du PSG attendent la signature de Neymar depuis des semaines. Des mois, même, pour certains fans parisiens, convaincus que le Brésilien est le leader qui peut ramener une Ligue des Champions, la première de l’Histoire du club. Comme révélé par le10sport.com le 19 mars dernier, le dossier Neymar a connu une nouvelle avancée. Dans le sens d’une prolongation de Brésilien, pour un nouveau contrat de quatre saisons (juin 2026).

Plus aucun obstacle

Selon nos informations, à l’heure où nous écrivons ces lignes, ce n’est plus qu’une question de temps. Et de timing. La prolongation de Neymar est quasiment actée pour les deux parties. D’accord sur la durée du contrat, le salaire et les divers détails de ce prochain bail, Neymar et le PSG n’ont plus aucun obstacle sur leur passage pour rempiler. La patience est donc de rigueur, pour encore quelques jours.



La menace du FC Barcelone ? Si Neymar a suivi les élections du club catalan avec attention, c’est surtout pour avoir des indices sur le futur de son ancien coéquipier et ami, Lionel Messi. Le Brésilien veut vraiment jouer aux côtés de l’Argentin et espère que Paris pourra se mêler à la bataille. Mais pour le Barça, financièrement, la réunion du duo est impossible. Sauf si Joan Laporta organise des soldes XXL avec les ventes de Griezmann, Dembélé ou encore Coutinho… Clairement, le scénario d’un retour de Neymar au Barça, pour cet été, est à rayer de la carte. C’est à Paris qu’il va continuer de rêver plus grand.