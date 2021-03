Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La presse italienne calme Sampaoli pour Vidal !

Publié le 24 mars 2021 à 18h45 par A.C.

En difficulté à l’Inter, Arturo Vidal est annoncé toujours plus proche d’une possible arrivée à l’Olympique de Marseille, où il retrouverait Jorge Sampaoli.

Le premier gros coup de Jorge Sampaoli, ça pourrait être lui. Arrivé à l’Inter l’été dernier, Arturo Vidal rencontrerait toujours de difficultés et la presse italienne prédit un départ quasiment certain à la fin de la saison. Ça tombe bien, Sampaoli souhaiterait l’accueillir à l’Olympique de Marseille ! C’est en tout cas les informations de Canal + , qui a récemment parlé d’un appel entre le nouveau coach de l’OM et Vidal, qui se sont connus au sein de la sélection chilienne. Toutefois, le salaire du milieu de terrain de 33 ans, qui gagner entre 5 et 6M€ actuellement, serait beaucoup trop gros pour l’OM.

Aucun contact entre l’OM et Vidal !