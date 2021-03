Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Deux clubs tentent de plomber le gros coup Arturo Vidal !

Publié le 24 mars 2021 à 16h45 par A.M.

Alors que Jorge Sampaoli semble très intéressé par la venue d'Arturo Vidal, d'autres clubs s'intéresseraient à la situation de l'international chilien.

Nommé entraîneur de l'OM il y a quelques semaines, Jorge Sampaoli est contraint de travailler avec un effectif qu'il n'a pas composé lui-même. Un problème qu'il va tenter de résoudre cet été par le biais du mercato. L'un des premiers joueurs que le technicien argentin souhaiterait attirer serait Arturo Vidal. Il faut dire que Jorge Sampaoli avait fait du milieu de terrain de l'Inter l'un de ses cadres lorsqu'il était sur le banc de la sélection chilienne. Et alors qu'il n'entre plus complétement dans les plans d'Antonio Conte, l'OM souhaiterait en profiter.

Flamengo et Galatasaray également dans le coup pour Vidal