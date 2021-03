Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane reçoit un message fort pour cette vente à 15M€ !

Publié le 25 mars 2021 à 7h30 par A.C.

L’agent de Borja Mayoral, actuellement prêté par le Real Madrid à l’AS Roma, ne semble pas avoir de doutes concernant l’avenir de son protégé.

Ils sont nombreux à avoir dû quitter le Real Madrid, pour exister. Borja Mayoral est un exemple parfait. A seulement 23 ans, l’attaquant a déjà arpenté l’Europe en long et en large, avec un prêt très jeune à Wolfsburg, puis à Levante, avant de rejoindre l’AS Roma l’été dernier. Et l’Italie semble lui réussir ! Profitant des absences d’Edin Dzeko, il s’est en effet affirmé comme un titulaire indiscutable dans le dispositif de Paulo Fonseca à Rome. Ainsi, la presse italienne assure que les Giallorossi aimeraient le garder, s’appuyant sur son option d’achat de 15M€.

« Est-ce qu’il va rester à Rome ? Bien sûr »