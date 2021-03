Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Cette grande annonce sur cette vente à 15M€ de Zidane !

Publié le 6 mars 2021 à 22h00 par A.D.

Indésirable au Real Madrid, Borja Mayoral a été prêté avec option d'achat à l'AS Rome. Après avoir fait l'éloge de son attaquant, Paulo Fonseca s'est prononcé sur son avenir chez les Giallorossi.

Alors qu'il ne faisait pas partie des plans de Zinedine Zidane, Borja Mayoral a été prêté pour deux saisons à l'AS Rome. Lors des négociations, le Real Madrid a négocié une option d'achat à hauteur de 15M€ avec les Giallorossi . Comme l'a indiqué dernièrement Sport Mediaset , le club emmené par Paulo Fonseca serait totalement satisfait par les performances de Borja Mayoral depuis son arrivée l'été dernier. Dans cette optique, la Roma aurait d'ores et déjà annoncé au Real Madrid qu'elle comptait activer la clause pour conserver définitivement le jeune attaquant de 23 ans.

«Le club va décider, Tiago Pinto sait ce que je pense»