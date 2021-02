Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une vente à 15M€ se précise !

Publié le 26 février 2021 à 0h30 par A.C.

Prêté à l’AS Roma depuis le début de la saison, Borja Mayoral devrait bien quitter définitivement le Real Madrid.

Comme Alvaro Morata ou encore Mariano Diaz avant lui, Borja Mayoral a décidé de quitter le Real Madrid pour réussir. Mais, à la différence de ses deux aînés, l’attaquant de 23 ans ne devrait pas retrouver son club formateur. Son prêt à l’AS Roma est en effet une réussite, avec notamment dix buts et six passes décisives en 27 rencontres toutes compétitions confondues. De plus en plus de sources assurent ainsi qu’il devrait rester à Rome, où il pourrait d’ailleurs trouver plus de place la saison prochaine, avec un possible départ d’Edin Dzeko.

L’AS Roma devrait garder Mayoral