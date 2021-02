Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une concurrence XXL pour Leonardo avec ce crack argentin !

Publié le 25 février 2021 à 19h15 par H.G.

Alors que le PSG est annoncé sur les traces de Gonzalo Sosa, le club de la capitale serait loin d’être seul dans la course à la signature du jeune joueur argentin.

Depuis plusieurs semaines, il est annoncé que le PSG lorgne sur Gonzalo Sosa, considéré comme l’une des plus grandes promesses du football argentin. Âgé de seulement 15 ans, le jeune attaquant évolue actuellement au sein de Racing de Avellaneda, mais cela pourrait ne pas durer. En effet, Paris aimerait s’attacher ses services, tandis que le Real Madrid a également été annoncé sur ses traces, le club madrilène étant même annoncé comme étant le grand rêve de Gonzalo Sosa.

Manchester City et le Bayern Munich suivraient aussi Gonzalo Sosa !