Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo prépare une énorme opération pour devancer le Real Madrid !

Publié le 25 février 2021 à 15h45 par T.M.

A bientôt 16 ans, Gonzalo Sosa, qui évolue aujourd’hui au Racing en Argentine, attire déjà l’intérêt des plus grands clubs européens. Et du côté du PSG, une grosse opération serait en train de se monter.

Alors que le PSG est touché de plein fouet par l’exode de ses grandes pépites, Leonardo fait tout pour retenir les talents parisiens. Mais pour préparer l’avenir, le club de la capitale veut également aller en chercher à l’étranger. Et pour cela, le directeur sportif du PSG regarderait notamment du côté de l’Argentine. Il y a quelques semaines, AS révélait ainsi un intérêt des Parisiens pour Gonzalo Sosa, annoncé comme l’un des plus grands espoirs du football argentin, et qui à 15 ans, évolue actuellement au Racing de Avellaneda.

Le PSG passe à l’action !