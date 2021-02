Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ce message fort sur le conflit entre l’OM et Villas-Boas !

Publié le 25 février 2021 à 14h10 par T.M.

Démission, mise à pied… L’OM et André Villas-Boas sont entrés dans une guerre juridique. A ce sujet, Me Carlo Alberto Brusa a apporté quelques précisions.

Le 2 février dernier, la terre a tremblé du côté de l’OM. En effet, au lendemain de la clôture du marché des transferts, André Villas-Boas avait lâché une véritable bombe. Se présentant en conférence de presse, l’entraîneur portugais révélait alors qu’il s’était opposé à l’arrivée d’Olivier Ntcham et vu que ce dernier est finalement arrivée sur la Canebière, Villas-Boas avait remis sa démission à sa direction. Mais l’OM n’est pas resté les bras croisés face à cette sortie, décidant de mettre à pied le technicien de 43 ans.

La stratégie de l’OM