Mercato - Real Madrid : La grosse annonce du Stade Rennais sur l’avenir de Camavinga !

Publié le 25 février 2021 à 22h00 par H.G.

Alors qu’Eduardo Camavinga est annoncé dans le viseur du Real Madrid, Florian Maurice s’est montré confiant quant à la possibilité que le milieu français prolonge son bail expirant en 2022.

Auteur de grandes performances avec le Stade Rennais, Eduardo Camavinga a logiquement attiré les regards de grandes écuries européennes. Ce serait tout particulièrement le cas du Real Madrid, qui rêverait de le recruter afin de faire de lui le successeur de Casemiro à long terme. Cependant, si la fenêtre de tir aurait pu être idéale pour les Madrilènes l’été prochain, la donne pourrait avoir changé dans la mesure où les Merengue risquent de ne pas avoir les moyens de le recruter à cause de leurs pertes économiques provoquées par la pandémie de Covid-19. Pourtant, Eduardo Camavinga sera alors à un an de la fin de son contrat cet été. Ainsi, face à cette situation, les chances qu’il prolonge son contrat sont grandes, et ce d’autant plus que Florian Maurice ne croit pas une seule seconde en la possibilité que l’international français décide de s’en aller librement en juin 2022, chose qui ne peut donc se résoudre qu’avec un renouvellement de son bail.

« Un départ libre ? Je ne pense pas que nous arriverons à cette situation là »