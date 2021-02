Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une première vente à 15M€ quasiment bouclée ?

Publié le 7 février 2021 à 1h30 par A.C.

Actuellement prêté à l’AS Roma, Borja Mayoral ne devrait vraisemblablement pas revenir au Real Madrid.

Le poste d’attaquant a un seul propriétaire au Real Madrid. Il s’agit de Karim Benzema, qui occupe ce poste depuis des nombreuses années. On en compte d’ailleurs plus les attaquants qui étaient censés le remplacer... mais qui ne sont plus là. Il y a eu Gonzalo Higuain, mais plus récemment Alvaro Morata et Luka Jovic. Sorti du centre de formation, Borja Mayoral devait lui aussi devenir le nouveau numéro 9 du Real Madrid, mais a finalement été poussé vers la sortie par Benzema.

