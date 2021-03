Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette annonce fracassante sur l’avenir de Kylian Mbappé !

Publié le 25 mars 2021 à 4h30 par T.M.

Interrogé sur la rumeur d’une arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid, Javier Tebas, président de la Liga, ne s’est pas vraiment montré optimiste.

D’ici peu, on devrait être fixé concernant l’avenir de Kylian Mbappé. En pleine réflexion depuis plusieurs mois maintenant, l’attaquant du PSG doit rendre sa décision. Et tout le monde retient son souffle pour savoir ce que fera l’international français. Alors que Leonardo fait tout de son côté pour prolonger Mbappé, un départ n’est clairement pas à écarter. Tous les regards se tournent d’ailleurs vers le Real Madrid au moment d’évoquer un départ du crack parisien. Mais si tout le monde rêve de Kylian Mbappé du côté de la Casa Blanca, Javier Tebas n’est pas si optimiste que cela.

« Ils font de la magie ? »