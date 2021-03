Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'avenir de Cristiano Ronaldo relancé par... Gareth Bale ?

Publié le 24 mars 2021 à 20h10 par A.D.

Le PSG et le Real Madrid seraient à la lutte pour le recrutement de Cristiano Ronaldo. Grâce à Gareth Bale, Leonardo pourrait avoir le champ totalement libre pour la star de la Juventus.

En fin de contrat le 30 juin 2022, Cristiano Ronaldo pourrait quitter la Juventus lors du prochain mercato estival. Plus vraiment épanoui à Turin, CR7 voudrait faire ses valises au plus vite et songerait à faire son retour au Real Madrid selon les dernières informations d' AS . Comme l'a ajouté Marca , Cristiano Ronaldo estimerait qu'il peut encore apporter beaucoup à son ancien club. Toutefois, Gareth Bale pourrait anéantir ses plans l'été prochain. Présent en conférence de presse ce mercredi, l'international gallois a fait clairement savoir qu'il envisageait de retrouver le Real Madrid après l'Euro. « Mon plan est d'y retourner (au Real Madrid) », a annoncé Gareth Bale.

Une cohabitation impossible entre Ronaldo et Bale ?