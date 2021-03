Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une première vente à 15M€ pour Zidane ?

Publié le 23 mars 2021 à 1h30 par A.C.

Prêté à l’AS Roma l’été dernier, Borja Mayoral ne devrait vraisemblablement pas revenir au Real Madrid.

Beaucoup ont essayé de détrôner Karim Benzema, tous se sont cassés les dents. C’est le cas de Gonzalo Higuain, d’Alvaro Morata ou plus récemment Mariano Diaz et Luka Jovic, qui soit ne se sont jamais imposés au Real Madrid soit ne sont plus au club. Borja Mayoral a grandi au sein du club madrilène et, après avoir fait quelques apparitions, il a pris la décision de s’exiler pour réussir. Cela lui réussit plutôt bien, puisqu’il est devenu un titulaire indiscutable à l’AS Roma, avec notamment 13 buts en 33 rencontres toutes compétitions confondues.

La Roma veut garder Mayoral