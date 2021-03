Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Dembélé, Lewandowski… Le Borussia Dortmund avertit Haaland !

Publié le 25 mars 2021 à 10h00 par Th.B.

Dans les papiers des plus grands clubs d’Europe dont le FC Barcelone, Erling Braut Haaland ne devrait pas brûler les étapes d’après le conseiller technique du Borussia Dortmund.

Erling Braut Haaland aurait l’Europe à ses pieds dans le cadre du prochain mercato estival. En plus de Manchester City, du Real Madrid, de Chelsea et de Manchester United, le PSG s’intéresserait particulièrement à l’attaquant du Borussia Dortmund. D’après The Transfer Window Podcast, Leonardo aurait initié les contacts avec le père du Norvégien Alf-Inge Haaland afin de pallier l’éventuel départ de Kylian Mbappé. Mais le FC Barcelone aurait également des vues sur Haaland alors que Joan Laporta serait d’ailleurs « amoureux » de l’insatiable buteur du Borussia Dortmund à en croire El Confidencial . Conseiller technique du Borussia, Matthias Sammer a averti Erling Braut Haaland en prenant comme exemple Robert Lewandowski et Ousmane Dembélé.

« Quand Erling passera à l'étape suivante, il doit être le produit fini »