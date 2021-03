Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette énorme sortie sur un retour de Neymar au Barça !

Publié le 26 mars 2021 à 7h15 par T.M.

Neymar reportera-t-il un jour le maillot du FC Barcelone ? Rivaldo en doute fortement.

En 2017, Neymar quittait le FC Barcelone pour rejoindre le PSG. Un choix que le Brésilien a semble-t-il regretté au point de faire le forcing pour revenir en Catalogne en 2019. Toutefois, cela ne s’est finalement pas fait et aujourd’hui, la tendance n’est clairement plus à un départ du Parisien. En effet, d’ici peu, Neymar devrait parapher un nouveau contrat avec le PSG, le liant alors jusqu’en 2026. Et si certains évoquent encore la possibilité de revoir le joueur de 29 ans au Barça, Rivaldo n’y croit vraiment pas…

C’est fini entre Neymar et Barcelone ?