Mercato - Real Madrid : Cristiano Ronaldo sème la zizanie à Madrid !

Publié le 26 mars 2021 à 6h00 par Th.B.

Alors que le Real Madrid ne préparerait pas un retour de Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane ne partagerait pas cette position. Explications.

Dans la foulée de la nouvelle élimination prématurée de la Juventus en Ligue des champions, un départ de Cristiano Ronaldo à l’occasion du prochain mercato semble se profiler à en croire les différentes informations divulguées par la presse. Un retour au Real Madrid serait une option bien que la Juventus via son directeur sportif et son vice-président ait nié les rumeurs de départ de sa star cet été. Ronaldo ne resterait pas insensible à un potentiel appel du Real Madrid, mais tout le monde ne serait pas sur la même longueur d’onde en coulisse à Madrid.

Zidane ouvert, le Real Madrid beaucoup moins