Mercato - PSG : Leonardo aurait un boulevard pour Cristiano Ronaldo !

Publié le 24 mars 2021 à 19h10 par Th.B.

Directeur sportif du PSG, Leonardo aurait un joli coup à jouer avec Cristiano Ronaldo puisque les portes du Real Madrid seraient fermées à la star de la Juventus.

Le chapitre Juventus pourrait se clore cet été pour Cristiano Ronaldo, et ce, bien que Pavel Nedved ait assuré le contraire à DAZN ce mercredi. En effet, le vice-président du club bianconeri s’est montré clair : le contrat de celui qui est surnommé CR7 court jusqu’en juin 2022 et il « restera » selon Nedved. Cependant, tout reste possible pour un départ de Cristiano Ronaldo. À en croire le journaliste espagnol Nuno Luz, le Portugais serait prêt à revenir au Real Madrid si le club madrilène le contactait. En parallèle, le PSG en pincerait également pour Ronaldo et ce, depuis l’arrivée des investisseurs qataris en 2011. Cependant, le feuilleton Cristiano Ronaldo prend un tournant sérieux.

Pas de retour au Real Madrid pour Cristiano Ronaldo