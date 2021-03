Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cristiano Ronaldo, Messi... La presse italienne lâche une bombe !

Publié le 24 mars 2021 à 16h15 par A.D.

Engagé jusqu'au 30 juin 2022 avec la Juventus, Cristiano Ronaldo voudrait faire ses valises et rejoindre le Real Madrid. Toutefois, seul le PSG désirerait vraiment s'offrir les services de la star portugaise, et ce, s'il échoue pour Lionel Messi.

Alors que son contrat arrivera à terme le 30 juin 2022 avec la Juventus, Cristiano Ronaldo aurait décidé de partir dès cet été. Selon les dernières informations d' AS , confirmées par Marca , CR7 voudrait quitter La Vieille Dame à un an de la fin de son bail et faire son retour au Real Madrid. Toutefois, il semblerait que le club emmené par Zinedine Zidane ne serait pas vraiment emballé par l'idée de se jeter sur Cristiano Ronaldo cet été, contrairement au PSG.

Le PSG seul au monde pour Ronaldo, mais préfère Messi !