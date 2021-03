Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane a définitivement tranché pour Eden Hazard !

Publié le 25 mars 2021 à 23h00 par La rédaction

Peu épargné par les blessures depuis son arrivée au Real Madrid à l’été 2019, Eden Hazard garderait malgré tout la pleine confiance de son entraîneur, Zinedine Zidane.

Plus de 300. C’est en chiffre le nombre de jours d’absence d’Eden Hazard depuis son arrivée au Real Madrid. Acheté près de 100M€ pour pallier le départ de Cristiano Ronaldo à la Juventus, le Belge n’a toujours pas atteint le rendu espéré. Avec seulement quatre petits buts en 35 matchs toutes compétitions confondues, Hazard n’est plus que l’ombre de lui même. De quoi agacer les fans de la Maison Blanche, le voyant désormais plus comme un poids plutôt qu’un atout dans leur effectif. Pourtant l’ailier belge de 30 ans continue de jouir d’une belle cote aux yeux de son entraîneur Zinédine Zidane, persuadé que le Belge va retrouver le niveau qui est le sien.

Pas de départ au programme !