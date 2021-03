Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Salaire, contrat… Bale va donner des maux de tête à Pérez !

Publié le 25 mars 2021 à 18h30 par H.G.

Alors qu’il a été envoyé en prêt à Tottenham cette saison, Gareth Bale aurait l’intention de tout mettre en oeuvre afin de percevoir jusqu’au dernier centime de son contrat au Real Madrid la saison prochaine.

Recruté en 2013 à Tottenham contre 100 M€ par le Real Madrid, Gareth Bale est progressivement devenu une énorme épine dans le pied au sein du club de la capitale espagnole. En effet, entre blessures, performances décevantes et critiques sur son implication, l’international gallois a fini par se faire beaucoup d’ennemis chez les Merengue . Et le moins que l’on puisse dire est que le retour aux affaires de Zinedine Zidane sur le banc de la Casa Blanca en 2019 n’a en rien arrangé sa situation, le technicien français ne comptant absolument pas sur Gareth Bale dans ses plans. Par conséquent, l’ailier désormais âgé de 31 ans est retourné à Tottenham dans le cadre d’un prêt cette saison. Et tandis qu’il n’y performe que par intermittence, tout porte à croire qu’il effectuera son grand retour au Real Madrid l’été prochain. Et c’est justement l’intention du natif de Cardiff.

Gareth Bale veut percevoir sa dernière année contrat jusqu’au dernier centime !

« La principale raison pour laquelle je suis venu aux Spurs cette année était avant tout de jouer au football, évidemment, mais avec l'Euro qui arrive, je voulais aborder ce tournoi en pleine forme. Le plan initial était de faire seulement une saison chez les Spurs, puis après l'Euro, il me restera encore un an à Madrid. Mon plan est d'y retourner. C'est tout ce que j'ai prévu pour être honnête », a dernièrement lâché Gareth Bale en réponse à une question sur son avenir. Et à en croire les informations dévoilées par El Confidencial ce jeudi, cette déclaration sera une manœuvre calculée par son agent afin de faire pression sur Florentino Pérez. Le but est simple : faire comprendre au président du Real Madrid que les contrats doivent être respectées. Comme il l’a signifié, Gareth Bale a encore une année de contrat avec les pensionnaires du stade Santiago Bernabeu, et celle-ci lui permettra de toucher 15 M€ tel que le prévoit son salaire annuel. Et l’ancien joueur de Southampton n’aurait pas l’intention de perdre le moindre centime de ce salaire.

Le Real Madrid ne compte pas sur lui ? Gareth Bale n’en aurait que faire !