Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Grosse confirmation pour l’avenir de Gareth Bale !

Publié le 25 mars 2021 à 7h00 par T.M.

Alors que Gareth Bale n’a pas caché son envie de revenir au Real Madrid, tout dépendra toutefois bel et bien de Zinedine Zidane.

Ce mardi, Gareth Bale a fait une annonce fracassante concernant son avenir. Alors que le Gallois est actuellement prêté à Tottenham, il pense bel et bien à revenir au Real Madrid : « Mon plan est d'y retourner. C'est tout ce que j'ai prévu pour être honnête ». Toutefois, dans ce plan, il y a un gros mais : Zinedine Zidane. En effet, entre les deux hommes, la relation n’est clairement pas bonne. Ainsi, pour le retour de Bale au Real Madrid, cela dépendra de l’avenir de Zizou comme l’a expliqué Fabrizio Romano. S’il est toujours en poste, revoir le joueur de 31 ans sous la tunique merengue serait difficile à imaginer.

Un retour sous conditions