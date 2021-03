Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane va dicter l’avenir de Bale !

Publié le 24 mars 2021 à 20h00 par Th.B.

Entraîneur du Real Madrid, Zinedine Zidane ne semble pour le moment pas assuré d’être assis sur le banc du club merengue la saison prochaine, soit la dernière de son contrat. Et l’avenir de Zidane aurait une incidence colossale sur le dossier Gareth Bale. Explications.

De passage en conférence de presse mardi, Gareth Bale a clairement fait savoir que son aventure à Tottenham ne devrait pas se prolonger outre son prêt courant jusqu’en juin prochain. En effet, ces derniers temps, la presse anglaise et espagnole s’est montrée plutôt optimiste quant à un potentiel nouvel accord de prêt entre le Real Madrid et Tottenham. Néanmoins, Bale ne voit pas les choses de cette façon. « La principale raison pour laquelle je suis venu aux Spurs cette année était avant tout de jouer au football, évidemment, mais avec l'Euro qui arrive, je voulais aborder ce tournoi en pleine forme. Le plan initial était de faire seulement une saison chez les Spurs, puis après l'Euro, il me restera encore un an à Madrid. Mon plan est d'y retourner. C'est tout ce que j'ai prévu pour être honnête ». Et la tendance se confirmerait.

Gareth Bale sur le départ, mais…