Mercato - Real Madrid : Zidane reçoit une réponse pour Riyad Mahrez !

Publié le 24 mars 2021 à 21h30 par T.M.

Alors que le Real Madrid de Zinedine Zidane s’intéresserait à Riyad Mahrez, Pep Guardiola ne devrait pas faciliter l’opération.

Lors des deux dernières fenêtres de recrutement, le Real Madrid n’a rien dépensé pour ce renforcer. Néanmoins, pour le prochain mercato, la tendance pourrait bien être différente dans la capitale espagnole. En effet, Florentino Pérez verrait les choses en grand et voudrait offrir de grandes stars à Zinedine Zidane. Alors que les noms de Kylian Mbappé et d’Erling Braut Haaland sont ceux qui reviennent le plus souvent, d’autres dossiers auraient également été ouverts. Ainsi, dernièrement, il est également annoncé que le Real Madrid s’intéressait à Riyad Mahrez, actuellement sous contrat jusqu’en 2023 avec Manchester City.

Mahrez retenu par Guardiola ?