Mercato - OM : Longoria connait son principal adversaire pour Amavi !

Publié le 25 mars 2021 à 0h15 par A.C.

Pablo Longoria souhaite prolonger le contrat de Jordan Amavi, qui se termine dans seulement quelques mois. Mais la tâche d’annonce compliquée...

Comme son coéquipier Florian Thauvin, qui a encore tout récemment confié ne pas connaitre son avenir, Jordan Amavi pourrait quitter l’Olympique de Marseille. Son contrat se termine en effet à la fin de la saison et cet hiver il semblait destiné à un départ. Nous vous avons toutefois révélé sur le10sport.com que Pablo Longoria négocie actuellement avec le latéral gauche et son entourage, afin de prolonger son contrat. Une information confirmée ce mercredi par La Provence , qui annonce toutefois que le joueur de l’OM serait courtisé par des clubs italiens et anglais.

Amavi avec Thauvin au Milan AC ?