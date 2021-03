Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le moment est enfin arrivé pour Donnarumma !

Publié le 24 mars 2021 à 19h30 par A.C.

Gianluigi Donnarumma a toujours été très apprécié par Leonardo et le Paris Saint-Germain. Son contrat avec le Milan AC se terminant en juin prochain, le moment pourrait être propice pour le recruter...

A 34 ans, Keylor Navas a montré ces dernières semaines qu’il était toujours l’un des meilleurs gardiens en circulation. Ses prestations face au FC Barcelone en Ligue des Champions ou face à l’Olympique Lyonnais en Ligue 1, ont été unanimement salués et avec lui, le Paris Saint-Germain peut regarder l’avenir avec confiance. Pourtant, il ne semble pas vraiment être le favori de Leonardo. Lors de son retour au PSG en 2019, le directeur sportif avait un premier objectif pour défendre les cages parisiennes. Il s’agit de Gianluigi Donnarumma, pour lequel le PSG a offert 20M€ plus Alphonse Areola. Offre refusée par le Milan AC, qui toutefois se retrouve maintenant face à un problème de taille...

Donnarumma, toujours plus proche d’un départ libre cet été

Car le contrat de Gianluigi Donnarumma se termine dans seulement quelques ! Le gardien de but fait la Une de La Gazzetta dello Sport ce mercredi. Le célèbre quotidien italien s’interroge sur son avenir, annonçant que sa prolongation serait de moins en moins certaine. Le Milan AC aurait offert un salaire de 8M€, mais Mino Raiola n’aurait toujours pas répondu. Il serait d’ailleurs de notoriété publique que l’agent de Donnarumma souhaite un départ, puisque cela lui permettrait notamment de toucher des grosses primes à la signature. Selon La Gazzetta , les Rossoneri prépareraient ainsi déjà un départ, notamment avec Mike Maignan du LOSC. De son côté, Il Corriere dello Sport confirme cette distance entre la proposition du Milan AC et les demandes du clan Donnarumma, qui réclamerait un salaire de 10M€ par an !

Un pacte passé avec le Milan AC ?