Mercato - PSG : C’est imminent pour la prolongation de Neymar !

Publié le 24 mars 2021 à 18h10 par T.M.

Depuis plusieurs semaines, il est annoncé que Neymar va prolonger avec le PSG. Cela serait effectivement sur le point de se conclure pour le Brésilien.

Aujourd’hui, les envies de départ de Neymar sont bien loin. Après avoir fait le forcing pour retourner au FC Barcelone en 2019, le Brésilien s’était immédiatement reconcentré sur le PSG. Et désormais, le joueur de 29 ans est enfin heureux dans la capitale, à tel point qu’il veut désormais y poursuivre l’aventure. Arrivé en 2017 au PSG, Neymar ne devrait pas partir de sitôt. En effet, alors que l’ancien joueur du Barça est actuellement sous contrat jusqu’en 2022, la prolongation est imminente. Comme le10sport.com vous l’avait révélé, Neymar s’apprête à signer un nouveau bail le liant jusqu’en 2026 avec le club de la capitale.

Plus qu’une question de temps !