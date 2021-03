Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zinedine Zidane tente le coup avec un ancien du PSG !

Publié le 25 mars 2021 à 16h00 par A.M.

Formé au PSG, Moussa Diaby monte en puissance du côté du Bayer Leverkusen au point de susciter l'intérêt du Real Madrid.

En quête de renforts dans le secteur offensif dans le but de remplacer Gareth Bale et compenser l'échec connu avec Eden Hazard, le Real Madrid souhaite se montrer actif cet été. Dans cette optique, les noms de Kylian Mbappé et Erling Braut Haaland reviennent avec insistance. Toutefois, compte tenu de la situation économique due à la crise sanitaire, le club merengue cherchera également à se renforcer avec des joueurs plus accessibles financièrement.

Diaby a tapé dans l'œil de Zidane