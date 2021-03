Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo va devoir mettre le prix pour ce joueur du Barça !

Publié le 25 mars 2021 à 13h15 par B.C.

Désireux de recruter un nouveau latéral droit cet été, Leonardo s’intéresserait à Emerson, un joueur dont le Barça ne souhaite pas se séparer facilement.

L’été dernier, Leonardo a décidé de miser sur Alessandro Florenzi pour se renforcer sur le flanc droit de la défense. L’international italien peine malgré tout à faire l’unanimité au PSG, et même si son option d’achat pourrait être levée à l’issue de la saison, cela n’empêcherait pas le directeur sportif parisien de chercher un nouveau joueur à ce poste. En effet, Colin Dagba et Thilo Kehrer n'apportent pas satisfaction, incitant Leonardo à s’intéresser notamment à Emerson. Le latéral droit brésilien a la particularité d’appartenir au FC Barcelone ainsi qu’au Real Betis, où il est prêté actuellement. Et de son côté, Joan Laporta aurait déjà tranché pour l’avenir du joueur.

Laporta compte sur Emerson, mais…