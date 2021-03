Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Les vérités de Loïc Perrin sur son grand retour !

Publié le 25 mars 2021 à 13h10 par D.M.

Nouveau conseiller de l’ASSE, Loïc Perrin est revenu sur son retour dans le Forez et sur sa mission au sein du club stéphanois.

Loïc Perrin a fait son grand retour à l’ASSE. Quelques mois après avoir mis un terme à sa carrière de joueur, le joueur avait décidé d’endosser un rôle de consultant au sein de Téléfoot la chaîne. Mais l’ancien défenseur central n’avait jamais caché son souhait d’intégrer l’organigramme de l’ASSE. C’est désormais chose faite puisque le club stéphanois a officialisé, il y a quelques jours, l’arrivée de Loïc Perrin, qui occupera un rôle de conseiller. L’international français est revenu sur son nouveau rôle au sein des Verts .

« Il fallait seulement formaliser les choses, la décision a été rapide »