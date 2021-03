Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Perez aurait identifié le successeur de Zidane !

Publié le 25 mars 2021 à 11h00 par D.M.

En cas de départ de Zinédine Zidane, le Real Madrid souhaiterait confier les rênes de l’équipe première à Raul, actuellement entraîneur du Castilla, l’équipe réserve.

« Si je vais rester au Real Madrid ? Je vis au jour le jour. Je ne planifie rien du tout. Vous pouvez signer 10 ans ici et lendemain, vous êtes dehors. Et à l'inverse, vous pouvez signer pour un an et rester longtemps. Je suis animé par le quotidien et le reste, ce sont des discussions dans lesquelles je ne peux rien dire » déclarait il y a quelques jours, Zinédine Zidane au sujet de son avenir. Sous contrat jusqu’en 2022, le technicien était proche de la sortie lors de la fin de l’année 2020 notamment en raison de résultats décevants en Ligue des champions, mais il a, depuis, réussi à remonter la pente. Pourtant son avenir fait toujours l’objet de nombreuses spéculations. La presse espagnole évoque un futur rôle à la tête de l’équipe de France ou encore une arrivée à la Juventus en cas de départ d’Andrea Pirlo.

Raul, digne successeur de Zidane ?