Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Un gros départ prend forme pour Claude Puel !

Publié le 25 mars 2021 à 10h10 par A.M.

En fin de contrat en juin prochain, Romain Hamouma se dirige plus que jamais vers un départ en fin de saison puisqu'il n'a toujours pas trouvé d'accord pour prolonger.

Toujours très clair quant à ce qu'il souhaite pour son effectif, Claude Puel prépare un dégraissage important. Parmi les joueurs qui sont sur le départ, Romain Hamouma n'a toujours pas prolongé son contrat et se dirige vers un départ libre. « Il n'y a pas de discussions avec nos joueurs. Ce n'est pas le moment, on verra tranquillement pour chacun d'entre eux. On fera un point et on avisera entre les deux parties pour nos joueurs », confiait d'ailleurs récemment l'entraîneur de l'ASSE à ce sujet. Mais visiblement, aucune offre ne devrait arriver.

Hamouma plus que jamais sur le départ